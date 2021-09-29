На Украине сообщили о возможном разделе страны в случае кризиса

В случае политического кризиса возможен сценарий раздела Украины, заявил политолог Руслан Бортник. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, политический кризис может привести к окончательному развалу Украины и разделу ее соседними государствами.

Он отметил, что «исторически это было уже несколько десятков раз», подобные сценарии обсуждались и раньше, однако соседи Украины не могли решиться на этот шаг «из-за другой европейской политики» и влияния США.

Бортник заявил, что ряд украинских регионов «с удовольствием» войдут в состав других государств.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не включил Украину в список переговорных тем с Россией, так как в Соединенных Штатах чувствуют усталость от Киева.

По мнению американских экспертов, Байден хочет «сохранить статус-кво» с Россией и понимает, что большого прогресса по теме Украины не добиться.