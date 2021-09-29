WSJ удивился выдаче России известного хакера со стороны США

Освобождение известного российского хакера Алексея Буркова из-под стражи в США, а затем и его передача России вызвало удивление у действующих и бывших американских госслужащих, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, в минюсте США соответствующее решение комментировать не стали, лишь уточнив, что россиянина выпустили на свободу еще в конце августа.

Обозреватели WSJ с недоумением оценивают решение властей США по Буркову, поскольку Вашингтон достаточно долго добивался как задержания россиянина за рубежом, так и его экстрадиции в США. Как отмечает издание, мужчину обвинили в создании веб-форумов для торговли личными данными, а также отмывании денег и взломе компьютеров.

«Российские власти несколько лет пытались воспрепятствовать высылке Буркова в США, предъявляя юридические претензии Израилю, где Бурков находился в заключении с 2015 года <…> минюст США долгое время сопротивлялись попыткам Москвы вернуть его в Россию», — указывает WSJ.

При этом освободили Буркова в разгар переговоров России и США по вопросам кибербезопасности, подчеркивает издание, в которых Вашингтон делает особый упор на сдерживание вымогательских атак хакеров, заточенных под требование выкупа.

Ранее в Кремле рассказали, как выдача российского хакера Буркова повлияет на отношения США и России.