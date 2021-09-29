Первый тур голосования на выборах японского премьер-министра не выявил победителя

Первый тур голосования на выборах главы японской правящей партии — Либерально-демократической партии Японии — не выявил победителя, сообщает сайт партии, а котором ведется подсчет голосов. Кроме поста главы ЛДП, победитель на этих выборах станет премьер-министром страны.

На должность главы ЛДП партии во втором туре будут претендовать два кандидата — экс-глава МИД и министерства обороны Таро Коно и бывший министр иностранных дел Фумио Кисида. От выборщиков и депутатов японского парламента, участвующих в выборах, они получили 255 и 256 голосов соответственно.

Второй тур пройдет сразу же после первого, в среду, 29 сентября. Однако, в отличие от первого тура, в следующем этапе будут принимать участие 382 члена парламента и 47 представителей региональных организаций ЛДП — от каждой префектуры.

Ранее в Японии началось голосование на выборах председателя правящей партии.