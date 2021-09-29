Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) избран Фумио... 09:19
Правительство может скорректировать расходы бюджета на 2022 год 09:18
Володин предложил обсудить в ПАСЕ и ООН невмешательство в выборы со стороны... 09:09
«Известия»: в России разрабатывают ГОСТ для «умного»... 09:03
Власти направят более 750 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры 08:55
Игрок «Мальме»: мой друг сказал, что «Зенит» невозможно обыграть 08:51
Мэр Омска ушла в отставку, чтобы стать депутатом Госдумы 08:45
Миссия к Юпитеру оказалась под угрозой из-за возможного шатдауна в США 08:41
Вратарь «ПСЖ» прокомментировал слухи, что он недоволен своим положением... 08:39
Правительство не поддержало законопроект о добровольной сдаче ГИА 08:35

Первый тур голосования на выборах японского премьер-министра не выявил победителя

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Eugene Hoshiko/AP

Первый тур голосования на выборах главы японской правящей партии — Либерально-демократической партии Японии — не выявил победителя, сообщает сайт партии, а котором ведется подсчет голосов. Кроме поста главы ЛДП, победитель на этих выборах станет премьер-министром страны.

На должность главы ЛДП партии во втором туре будут претендовать два кандидата — экс-глава МИД и министерства обороны Таро Коно и бывший министр иностранных дел Фумио Кисида. От выборщиков и депутатов японского парламента, участвующих в выборах, они получили 255 и 256 голосов соответственно.

Второй тур пройдет сразу же после первого, в среду, 29 сентября. Однако, в отличие от первого тура, в следующем этапе будут принимать участие 382 члена парламента и 47 представителей региональных организаций ЛДП — от каждой префектуры.

Ранее в Японии началось голосование на выборах председателя правящей партии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Володин предложил обсудить в ПАСЕ и ООН невмешательство в выборы со стороны IT-гигантов
Битые Tesla из Америки: как россияне покупают «кота в мешке»
На фоне сниженных пошлин в Россию везут электромобили после ДТП
«Настоящая медийная война». YouTube удалил два немецких канала RT
Роскомнадзор пригрозил Google штрафом за блокировку двух YouTube-каналов RT
Минфин предложил изменения в налогообложение физлиц
Ким Чен Ын пропустил новую сессию парламента КНДР
На Украине рассказали о риске не пережить зиму без российского газа
В США обвинили Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
Новости и материалы
Новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) избран Фумио Кисида
Правительство может скорректировать расходы бюджета на 2022 год
«Известия»: в России разрабатывают ГОСТ для «умного» жилья
Власти направят более 750 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры
Игрок «Мальме»: мой друг сказал, что «Зенит» невозможно обыграть
Мэр Омска ушла в отставку, чтобы стать депутатом Госдумы
Миссия к Юпитеру оказалась под угрозой из-за возможного шатдауна в США
Вратарь «ПСЖ» прокомментировал слухи, что он недоволен своим положением в клубе
Правительство не поддержало законопроект о добровольной сдаче ГИА
В МИД России прокомментировали действия Франции, мешающие работать российским дипломатам
В Красноярском крае эвакуировали полицейский участок из-за мужчины с артснарядом
«Рейнджерс» обыграли «Бостон» благодаря трем очкам Панарина
Месси установил уникальное достижение
В Японии началось голосование на выборах председателя правящей партии
СК попросит суд продлить арест Фургалу еще на два месяца
«Шериф» не проиграл ни одного матча в Лиге чемпионов, включая квалификацию
Крейсер «Варяг» и подлодка «Омск» провели стрельбы в Тихом океане
Начальник склада ВС Украины продавал боеприпасы преступникам
Все новости
«Переводчицу выбрали специально». В США рассказали о маневре Путина на встрече с Трампом
В МИД объяснили выбор переводчицы на переговоры Путина с Трампом
«Диана возненавидела бы Меган»
Как Меган Маркл подражает принцессе Диане
«Чиновники боятся потерять кресло». Почему госпрограммы не разгоняют Россию
Счетная палата оценила эффективность выполнения госпрограмм
«Мое имя растоптано в грязи». В Нидерландах расследуют подготовку покушения на премьера
Голландского политика задержали за то, что он пил кофе рядом с премьером
Снегопады и гололедица: россияне дождались зимы
Синоптики прогнозируют неделю холодов в некоторых регионах России
«Лидер «Талибана*» будет подобен королю — вне политики и выборов»
Эксперты объяснили, почему талибы* не станут возвращать монархию
Итальянский друг Путина: Сильвио Берлускони — 85
«Заставлял называть его папой и душил»
Что рассказывают жертвы певца Ар Келли, обвиняемого в насилии и торговле людьми
Регионы снимают послабления. Как Россия встречает новую волну COVID-19
Два региона России введут QR-коды
«Пусть американцы возьмут наших солдат к себе. Это бартер»
На каких условиях Россия разрешит США использовать свои военные базы
«Полез на столб, чтобы сориентироваться»: на Урале погиб солдат-срочник
В Свердловской области найдено тело пропавшего срочника
«Металлистам было в кайф выступить в большевистской столице мирового зла»
AC/DC, людское месиво и драки с милицией: участники — о фестивале «Монстры рока»
Грозит ли миру дефицит iPhone после закрытия фабрик в КНР
Поставщики Apple перестают работать по требованию властей Китая
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях