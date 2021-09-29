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В Совфеде прокомментировали удаление YouTube двух немецких каналов RT

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что удаление видеохостингом YouTube двух немецких каналов RT является намеренным обострением отношений с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что в текущий момент набирается масса претензий к глобальным интернет-гигантам. Он уточнил, что Facebook, Twitter и YouTube все еще много претензий из-за того, что они не удаляют запрещенный контент.

«Глава YouTube Сюзан Воджицки кормит нас обещаниями сделать «все возможное» для выполнения всех требований российских властей, но пока явно делает все возможное, чтобы этого не делать. Более того, намеренно идет на обострение. YouTube только что закрыл оба немецких канала RT без права восстановления. Не разблокирован и ряд ранее заблокированных российских ресурсов. К 1.01.2022 по новому закону все эти компании обязаны зарегистрироваться в России. Но еще до этого могут вконец испортить отношения с государством российским», — заявил Пушков.

Ранее видеохостинг YouTube, принадлежащий корпорации Google, удалил два немецких канала холдинга Russia Today (RT) без возможности восстановления.

В МИД России назвали удаление немецких YouTube-каналов RT «беспрецедентной информационной агрессией».

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