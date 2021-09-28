Новое правительство Германии сформируют до конца недели

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая выиграла выборы в бундестаг, обойдя христианскую коалицию Ангелы Меркель, планирует до конца недели сформировать трехстороннее правительство с «Зелеными» и Свободной демократической партией (СвДП), сообщает Reuters.

Лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютзених заявил, что готов встретиться с будущими партнерами по трехсторонней коалиции и призвал «Зеленых» и СвДП сосредоточиться на встрече и предварительных переговорах.

Главный кандидат в канцлеры Германии Олаф Штольц выразил надежду, что трем партиям удастся создать «прагматичную и готовую к сотрудничеству коалицию». Таким образом, блок Христианского демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС), от которого последние годы канцлером была Ангела Меркель, не будет представлен в правительстве страны.

На прошедших 26 сентября выборах в бундестаг партия Ангелы Меркель показала худший результат в своей истории, получив 24,1%. Социал-демократическая партия Германии получила 25,7% голосов, «Зеленые» — 14,8% голосов, Свободная демократическая партия — 11,5%.

Большинство жителей Германии выступили за отставку лидера блока ХДС/ХСС Армина Лашета.