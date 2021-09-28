Лукашенко одобрил идею проведения референдума по отмене смертной казни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился с предложением поднять вопрос об отмене смертной казни на отдельном референдуме. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Разброс по смертной казни большой. Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки я думаю, что большинство за сохранение», — сказал глава Белоруссии.

Он добавил, что готов был отменить смертную казнь уже давно, но «не стал идти вопреки мнению народа».

Председатель Конституционного суда и председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич сообщил, что в Белоруссии предлагается провести отдельный референдум по вопросу отмены смертной казни.

В настоящее время Республика Белоруссия остается единственным государством в Европе, где за совершение тяжкого преступления может грозить расстрел.

Ранее в Минске подготовили проект новой конституции. Лукашенко, выступая на расширенном заседании Конституционной комиссии, заявил, что референдум по новой редакции Основного закона страны пройдет не позднее февраля 2022 года.