Песков не стал комментировать данные о желании США использовать российские военные базы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать опубликованные в СМИ сообщения о том, что власти США хотели бы использовать российские базы в центральной Азии после ухода из Афганистана.

Кроме того, Песков не подтвердил ранее опубликованную газетой «Коммерсантъ» информацию о том, что с таким предложением к главе США Джо Байдену выступил сам президент России Владимир Путин.

«Я никак не комментирую эту тему. Там [в публикациях о желании США занять российские военные базы] идет ссылка на переговоры Путина и Байдена в Женеве. Все что можно было рассказать об этих переговорах уже было рассказано», — ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что председатель Объединенного комитета начальников штабов Военных сил США генерал Марк Милли обсуждал с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым возможность использования американскими военными российских баз в Центральной Азии. При этом, еще в июле 2021 года, когда проходил саммит в Женеве, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Путин предложил Байдену совместно использовать российские базы в Киргизии и Таджикистане, чтобы скоординировать действия на афганском направлении.