«Интерфакс»: в Думе восьмого созыва число комитетов вырастет с 26 до 32

В Государственной думе VIII созыва будут созданы дополнительные 6 профильных комитетов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в парламенте.

Увеличение комитетов будет достигнуто за счет разделения некоторых комитетов, действовавших в Думе седьмого созыва. В частности, комитет по транспорту и строительству будет разделен на комитет по транспорту и комитет по строительству и ЖКХ. Аналогичным образом разделят комитет по науке и образованию — на комитет по просвещению и комитет по науке и высшему образованию.

Комитет по контролю и регламенту преобразуют в комитет по контролю и комиссию по регламенту. Кроме того, будет создан новый комитет — по защите конкуренции.

Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям будет преобразован в комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и комитет по собственности, земельным и имущественным отношениям.

Некоторые комитеты разделят на три: комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи будет преобразован в комитеты по физкультуре и спорту, по туризму и по молодежной политике, а комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству — в комитеты по экономической политике, по промышленности и торговле, по малому и среднему предпринимательству.

По словам собеседника «Интерфакса», должности руководителей комитетов распределятся следующим образом: 15 займут представители «Единой России», четыре — депутаты от партии «Справедливая Россия — за правду», и по одному или два — представители ЛДПР и партии «Новые люди».

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал не реагировать на попытки других стран не признавать итоги выборов в Госдуму восьмого созыва. По его словам, для России эти заявления не имеют никакого значения. «Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идет», — сказал Медведев.