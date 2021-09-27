В Совфеде назвали германских «Зеленых» «незрелыми»

Жесткая позиция в отношении России, которую продвигает германская партия «Зеленых», свидетельствует о ее не очень большой зрелости, сказал «Газете.Ru» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. «Зеленые» заняли третье место на выборах в бундестаг и могут войти в правящую коалицию.

«Отношение к России должно быть не жестким, а прагматичным. Если Германии полезно, нужно дружить с Россией, а если они видят, что что-то нехорошо складывается в отношениях, то можно быть и жесткими. Но заявления о жесткости изначально свидетельствуют о не очень большой зрелости партии», — отметил сенатор.

Он призвал разделять предвыборные заявления и реальную деятельность в правительстве.

«То, что ты говоришь в предвыборной кампании и не несешь никакой ответственности за свои слова, — это одно, а если ты несешь ответственность за состояние дел в Германии — это совсем другое. Поэтому через три-четыре месяца после того, как они войдут в правительство, будет понятно, какая у них позиция в отношении России», — заключил сенатор.

Выборы в бундестаг прошли 26 сентября, на них победили социал-демократы.