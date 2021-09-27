Лукашенко: «самые бандюганы», организующие миграционный кризис, сидят в Польше и Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил страны Евросоюза в организации транзита мигрантов в Ближнего Востока в Европу через Белоруссию. Об этом он заявил на совещании с руководством силового блока республики, передает «БелТА».

«Там организовывают этих людей, финансируют отчасти. Самолетами они летят сюда, пользуются безвизовым режимом, который у нас существует. Здесь их тоже принимают соответствующие люди, ведут на границу, перебрасывают туда. А там — в Польше, Литве и других странах — самые бандюганы сидят, которые их принимают в Польше, к примеру. И отправляют дальше в Германию», — сказал Лукашенко силовикам.

Он добавил, что транзит мигрантов обеспечивает «международная банда», которая перевозит их не только через Белоруссию, но и через Средиземное море.

По его словам, в возникшем миграционном кризисе виновато руководство стран ЕС и США.

«Вы их туда звали. Вы разорили там эти страны. Вы — первопричина того, что люди бегут от войны на Запад», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что на встрече Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность предпринять ответные действия на размещение войск НАТО на территории Украины.