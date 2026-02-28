Трамп заявил о предстоящем непростом решении по Ирану

Президент США Дональд Трамп анонсировал непростое решение по Ирану. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам предстоит принять большое решение, непростое», — сказал Трамп о ситуации в связи с переговорами по иранской ядерной программой.

Накануне в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США рассматривали эту встречу как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Портал Axios со ссылкой на источники писал, что глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) адмирал Брэд Купер проинформировал Трампа о вариантах военных действий против Ирана.

Позднее министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил в интервью телеканалу CBS, что Иран согласился отказаться от всех запасов обогащенного урана.

Ранее Вэнс назвал возможные удары США по Ирану «сдерживающим фактором».