Трамп обсудил возможность своего третьего президентского срока

Трамп заявил, что заслуживает возможность баллотироваться на третий срок
Президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает возможность в третий раз баллотироваться на пост главы государства. Его слова приводит РИА Новости.

«Время летит, прошло чуть больше года. <...> Может, мы останемся еще на один срок», — сказал Трамп.

По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), Трамп обсуждал с юристом Аланом Дершовицем возможность своего третьего президентского срока. На встрече с политиком в Овальном кабинете Белого дома юрист сказал, что ясности по этому вопросу нет. По мнению юриста, Трамп мог бы остаться у власти, если бы члены коллегии выборщиков воздержались от голосования, а решение о новом президенте принимал бы конгресс. Однако такой вариант развития событий профессор юридического факультета университета Хофстра Джеймс Сэмпл назвал «абсурдным».

Действующий президент США неоднократно заявлял, что рассматривает возможность баллотироваться на третий президентский срок несмотря на запрет, установленный 22-й поправкой к американской Конституции. Серьезен ли Трамп в своих намерениях и сможет ли он обойти запрет, прописанный в основном законе, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп прокомментировал возможность избираться на пост вице-президента США в 2028 году.

 
