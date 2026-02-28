Размер шрифта
В Омане рассказали о позиции Ирана по обогащенному урану

Бадр аль-Бусаиди: Иран согласен отказаться от запасов обогащенного урана
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Иран согласился отказаться от всех запасов обогащенного урана. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.

«Что касается имеющихся в настоящий момент запасов [обогащенного урана], я считаю, что теперь достигнута договоренность о том, что они будут переработаны до минимального возможного уровня — до нейтрального, естественного уровня», — сказал он.

Накануне в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США рассматривали эту встречу как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Портал Axios со ссылкой на источники писал, что глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) адмирал Брэд Купер проинформировал президента Дональда Трампа о вариантах военных действий против Ирана.

Ранее Вэнс назвал возможные удары США по Ирану «сдерживающим фактором».

 
