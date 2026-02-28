На Кубани произошел пожар на НПЗ после падения БПЛА

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Каневском районе Краснодарского края произошел пожар из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара уточняется.

Утром 27 февраля министерство обороны России заявило, что более 90 беспилотных летательных аппаратов сбили над территорией России в ночь на пятницу.

Воздушные цели были нейтрализованы над акваториями Черного и Азовского морей, а также в 11 российских регионах. Среди них — Орловская, Курская, Тульская, Брянская, Смоленская, Белгородская, Тверская, Воронежская и Калужская области, Краснодарский край и столичный регион.

26 февраля Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили над российскими регионами 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 27 сбили над Крымом, 17 беспилотников — над Белгородской областью, девять — над акваторией Черного моря, четыре — над Курской областью и три — в Брянской области.

Ранее обломки беспилотника ВСУ упали в частном секторе Краснодара.