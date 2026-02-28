Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

На Кубани произошел пожар на НПЗ после падения БПЛА

Пожар из-за падения БПЛА произошел на НПЗ в Каневском районе Краснодарского края
Сергей Аверин/РИА Новости

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Каневском районе Краснодарского края произошел пожар из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара уточняется.

Утром 27 февраля министерство обороны России заявило, что более 90 беспилотных летательных аппаратов сбили над территорией России в ночь на пятницу.

Воздушные цели были нейтрализованы над акваториями Черного и Азовского морей, а также в 11 российских регионах. Среди них — Орловская, Курская, Тульская, Брянская, Смоленская, Белгородская, Тверская, Воронежская и Калужская области, Краснодарский край и столичный регион.

26 февраля Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили над российскими регионами 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 27 сбили над Крымом, 17 беспилотников — над Белгородской областью, девять — над акваторией Черного моря, четыре — над Курской областью и три — в Брянской области.

Ранее обломки беспилотника ВСУ упали в частном секторе Краснодара.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!