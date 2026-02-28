Власти США призвали американцев покинуть Иран

Государственный секретарь США Марко Рубио призвал американских граждан немедленно покинуть Иран и не совершать поездок в республику. Его слова приводит РИА Новости.

«Ни один американец не должен ехать в Иран ни по какой причине. Мы вновь призываем американцев, находящихся в настоящее время в Иране, немедленно покинуть страну», — сказал Рубио.

Он также призвал Иран освободить всех граждан США, которые находятся в заключении в республике.

Накануне в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США рассматривали эту встречу как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Портал Axios со ссылкой на источники писал, что глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) адмирал Брэд Купер проинформировал президента Дональда Трампа о вариантах военных действий против Ирана.

Ранее вице-президент США назвал возможные удары по Ирану «сдерживающим фактором».