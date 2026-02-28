Размер шрифта
Генконсул России в Хошимине сообщил о гибели россиян на острове Фукуок

Генконсул Садыков: несколько россиян умерли на острове Фукуок из-за инфекций
Shutterstock/FOTODOM

Генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков заявил РИА Новости, что несколько российских граждан умерли на туристическом острове Фукуок из-за различных инфекций, включая случай амебного менингоэнцефалита в декабре 2025 года.

По словам Садыкова, в генконсульство регулярно поступают сведения об обращениях российских туристов и постоянно проживающих во Вьетнаме соотечественников в местные медучреждения с жалобами на пищевые отравления и более серьезные заболевания. Там отметили, что зафиксировано несколько летальных исходов, в том числе случай амебного менингоэнцефалита, произошедший на острове Фукуок в декабре 2025 года.

По рассказам туристов, на пляже Лонг-Бич на острове Фукуок происходит сброс неочищенных сточных вод в море. В связи с участившимися сообщениями о случаях массового отравления среди российских отдыхающих Роспотребнадзор запросил официальные данные у министерства здравоохранения Вьетнама и Ассоциации туроператоров России для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее на курорте в Карачаево-Черкесии произошло массовое отравление.

 
