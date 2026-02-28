Гинеколог опровергла миф о необходимости подмываться с мылом после каждого мочеиспускания

В практике врачей до сих пор встречается распространенное заблуждение: некоторые женщины убеждены, что для профилактики инфекций нужно подмываться с мылом после каждого мочеиспускания. Однако гинеколог Ольга Уланкина в беседе с «Газетой.Ru» заявила: такая сверхгигиена может принести больше вреда, чем пользы.

«Наружные половые органы имеют собственные механизмы защиты. Слизистая оболочка и естественная микрофлора создают барьер против патогенных микроорганизмов. Частое использование мыла, особенно антибактериального, нарушает кислотно-щелочной баланс и вымывает полезные лактобактерии, которые поддерживают нормальный уровень pH. В результате повышается риск сухости, раздражения, микротрещин и, как следствие, воспалительных процессов», — объясняет эксперт Лаборатории «Гeмотест».

Подмываться с мылом после каждого посещения туалета не нужно. Достаточно ежедневной гигиены с использованием теплой воды. При желании можно применять специальные мягкие средства для интимной гигиены с нейтральным или слабокислым pH, но не чаще 1–2 раз в день.

Особенно осторожно к вопросу интимной гигиены следует относиться женщинам с чувствительной кожей, склонностью к молочнице или бактериальному вагинозу. Избыточное очищение может нарушить естественный баланс и спровоцировать зуд, жжение.

Действительно важная профилактическая мера — соблюдать правильное направление струи спереди назад. Это помогает предотвратить попадание кишечной микрофлоры в область влагалища и мочеиспускательного канала. Также важно выбирать белье из натуральных тканей и отказываться от слишком тесной одежды.

«Если после мочеиспускания появляются болезненные ощущения, частые позывы в туалет или другие тревожные симптомы, следует обратиться к врачу. Подобные признаки могут указывать на цистит и другие заболевания, требующие медицинской помощи», — резюмирует врач.

Ранее гинеколог рассказала, какой метод предохранения самый ненадежный.