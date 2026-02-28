Россиянам напомнили, какие законы вступают в силу в марте

Юрист Ананьев: с марта заселяться в гостиницу можно будет без паспорта

Март 2026 года поменяет привычный уклад жизни для многих предпринимателей, а также простых граждан. О том, какие законы вступают в силу с марта, в беседе с «Газетой.Ru» напомнил Артем Ананьев, юрист, президент правозащитного фонда «Отечество».

Первое изменение — иностранных вывесок станет меньше.

«Поправки затрагивают тему защиты русского языка. Речь идет о визуальной информации в местах общественного пользования. Вывески, рекламные указатели и даже надписи «Открыто/Закрыто» потребитель должен теперь видеть исключительно на русском языке. В качестве допустимого также принимается вариант на языках народов РФ, проживающих в республиках в составе государства», — пояснил он.

Иными словами, вывеска может демонстрировать иностранные слова, но без русскоязычного перевода теперь никак нельзя. Исключение — торговые марки и фирменные наименования. Для нарушителей подразумеваются штрафы. Так что пока не стоит торопиться с изготовлением рекламных табличек на иностранном языке, чтобы потом их не переделывать, подчеркнул он.

Второе изменение — списание денег за платные подписки.

«Сервисы не смогут больше списывать очередную плату с пользователя, который выразил в этом отказ. Многие компании направляют уведомление, когда подходит срок окончания подписки и нужно оплачивать за следующий период пользования. Тем не менее, некоторые операторы услуг не доносят информацию до пользователя. С граждан списывается некая сумма, и не всегда ясно, как отказаться от навязанных услуг», — рассказал юрист.

Исполнитель услуг теперь обязан уведомить потребителя, с которым заключен абонентский договор, за сутки о необходимости списания очередного платежа. При этом в сообщении должна быть указана дата предстоящей оплаты, информация о том, как от нее отказаться и ссылка, чтобы оформить отписку. Контроль над исполнителями возлагается на Роскомнадзор.

Третье изменение — законодательные новшества службы такси.

«Теперь в таксопарке в большей степени должны быть задействованы автомобили российского производства. Для внесения авто в реестр такси обязательно должны быть соблюдены следующие правила: машина произведена согласно запросам специального инвестиционного контракта; достаточное число баллов локализации, соответствующее норме, выведенной правительством госзакупок», — напомнил эксперт.

По его словам, важно понимать, что критерии по локализации не будут иметь отношения к авто, которые уже были внесены в региональные реестры до того, как был внедрен закон. То есть, оказывать услуги такси на импортном автомобиле можно, но если возникнет желание купить его в марте 2026 года, то стать частью таксопарка он не сможет. Для некоторых регионов установлено исключение по срокам внесения в реестр.

Четвертое изменение — новые правила бронирования гостиничных номеров.

«Теперь для заселения в гостиницу не обязательно иметь при себе паспорт. Водительского удостоверения будет достаточно. От зарезервированного заезда в номер с полным возвратом средств по предоплате можно отказаться за сутки. Также по новым правилам при оказании услуг в договоре с гостиницей должна быть прописана информация о категории и площади номера, стоимости размещения, а также указывается номер из госреестра, что даст возможность туристу самостоятельно проверить официальный статус заведения и подлинность заезда», — рассказал юрист.

Условия проживания с животными могут устанавливаться гостиницей самостоятельно. Однако, взимая дополнительную плату, к примеру, за уборку, следует уведомить гостя заблаговременно, еще на этапе бронирования.

Пятое изменение — авиаперевозки.

«Формулировки для пассажиров станут максимально понятными и конкретными. Авиаперевозчик обязуется предоставлять данные об условиях перелета (сообщать тарифы), правилах провоза ручной клади и багажа, бронирования и возможностях отказа от перевозки. Электронный билет теперь официально значим, как и бумажный. С ним у пассажира появляется полное право на перелет. Электронный билет по-прежнему можно распечатать в аэропорту, но при этом авиакомпания обязана направить его и по цифровым каналам, то есть на электронную почту или мессенджер», — заметил эксперт.

По новым правилам авиаперевозок, компания, оказывающая услугу, обязана обеспечивать пассажиров питьевой водой — спустя час после 2-часовой задержки рейса, едой – спустя 2 часа, если вылет задерживается на срок более 4 часов.

«Новым регламентов вводится конкретный период времени, который считается задержкой рейса. То есть, если прошло более получаса, а посадку все не объявляют, пассажир может отказаться от перелета и потребовать вернуть всю стоимость за купленный билет», — заявил эксперт.

