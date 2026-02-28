Размер шрифта
Юрист рассказал, можно ли отсудить компенсацию, если купленная продукция оказалась не халяль

Юрист Печников: если товар оказался не халяль, это повод обратиться в суд
Павел Лисицын/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»/РИА Новости

Возникают случаи, когда мусульмане жалуются, что купленная продукция не соответствует требованиям ислама и не является халяль. В комментарии «Газете.Ru» Вячеслав Печников, юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов, член Московского Английского клуба обращает внимание на то, что соответствие продукции требованиям халяль — это соответствие национальным стандартам, а не религиозным догмам.

«Требования и термины халяль стандартизированы в ГОСТ Р 70401-2022 и ГОСТ Р 70405-2022. Разумеется, данные документы были составлены и приняты после изучения норм и требований ислама, а также после перевода международных требований и норм к продукции халяль. Однако проверять продукт на соответствие норм, следует по официальным правилам, а не религиозным источникам», — объяснил он.

По словам специалиста, в случае если продукция не соответствует нормам, утвержденным в ГОСТ РФ, то это будет являться нарушением. Такой продукт питания будет считаться некачественным.

«В таком случае потребитель имеет право обратиться в суд за компенсацией, руководствуясь статьей 18 ФЗ «О защите прав потребителей», — отметил юрист.

Согласно данной норме, потребитель в праве:

— потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
— потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
— потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
— потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
— отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.

Юрист уточнил, что самого поставщика за нарушение требований сертификации могут также оштрафовать. И привел пример, как в 2017 году за наличие следов свинины в колбасе на 100 тыс. рублей был оштрафован производитель мясной продукции ОАО «Царицыно».

Таким образом, если вам кажется, что продукция не является халяль, а такая маркировка имеется, надо обращаться в суд и защищать свои права.

«Первым же делом необходимо подтвердить свои сомнения путем ветеринарно-санитарной экспертизы. Если экспертиза подтвердит несоответствие качества продукции сертификации халяль, то суд обяжет производителя компенсировать потребителю расходы, уплатить штраф, а также компенсировать моральный вред», — резюмировал юрист.

Ранее россиянам напомнили о праве требовать продать товар по действующему ценнику, если цена на кассе отличается.

 
