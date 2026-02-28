Дмитриев: журналист перебил Зеленского, чтобы тот не успел сказать то, что начал

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что журналист телеканала Sky News перебил президента Украины Владимира Зеленского, говорящего о ядерном оружии, чтобы не дать сделать ему заявление о ядерной бомбе. Об этом он написал в соцсети X.

«Британский журналист срочно перебивает Зеленского, чтобы не дать ему сказать то, что он начал: если бы кто-то предложил ему ядерную или «грязную» бомбу, он бы принял ее «с удовольствием», — написал Дмитриев.

Так он прокомментировал отрывок интервью Зеленского, где тот говорит, что «с удовольствием» принял бы ядерное оружие, однако журналист прервал рассуждения президента Украины.

Российская Служба внешней разведки 24 февраля распространила информацию о намерениях Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие. По версии ведомства, западные страны стремятся создать видимость самостоятельной разработки Киевом ядерного арсенала.

Позже официальный представитель британского премьер-министра Кира Стармера опроверг данную информацию. Он подчеркнул приверженность Великобритании усилиям по достижению справедливого и устойчивого мира в Украине.

Ранее Зеленский призвал страны НАТО разместить войска на границе Украины.