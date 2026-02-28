Россиянам рассказали, где в Подмосковье выгодно купить хорошее загородное жилье

При покупке загородного жилья в Подмосковье в первую очередь стоит обратить внимание на южные и юго-западные районы — территории вдоль Каширского, Симферопольского и частично Калужского направлений. Об этом «Газете.Ru» рассказала Елена Юргенева, эксперт рынка недвижимости, независимый консультант.

«На этих направлениях чаще всего получается найти разумное соотношение цены и качества. Здесь больше предложения по участкам и готовым домам, нет ярко выраженной «статусной наценки», при этом присутствует базовая инфраструктура, школы, больницы и относительно понятная логистика. Эти районы подходят для постоянного проживания, если заранее учитывать загруженность трасс и выбирать локации ближе к крупным населенным пунктам, а не в чистом поле», — объяснила эксперт.

Север и северо-запад средней удаленности — Дмитровское, Ленинградское, Пятницкое направления — часто выбирают те, кому важны природа, лес, вода и при этом возможность добираться до Москвы.

«В сильных локациях цены здесь выше, но если отойти от самых раскрученных точек, можно найти участки и дома с хорошим потенциалом для жизни и перепродажи. Восток и юго-восток Подмосковья — это вариант для тех, кто хочет максимум площади за минимальный бюджет и готов мириться с большей удаленностью. Там встречаются самые доступные предложения, но нужно понимать, что ликвидность таких объектов ниже, а инфраструктура может быть слабее», — предупредила Юргенева.

По мнению собеседницы издания, самая частая ошибка покупателей — ориентироваться только на стоимость участка или дома, не считая время в дороге, реальные коммуникации и будущую ликвидность. В итоге формально дешевая покупка оборачивается постоянными расходами и потерей времени.

«По бюджету рынок условно делится на несколько коридоров. Самые доступные варианты — это удаленные районы, простые дома без газа и развитой инфраструктуры, где покупка возможна за сравнительно небольшие деньги. Средний сегмент — это дома для круглогодичного проживания с коммуникациями и нормальной транспортной доступностью, и именно он сегодня наиболее востребован. Дорогой сегмент сосредоточен в западных направлениях, где цена формируется не только метражом, но и окружением, школами, сервисом и статусом локации. Там «выгодно» бывает только при очень точном выборе места, а не по названию шоссе», — отметила она.

Ключевую роль при выборе играет транспорт.

«Лучшие сценарии жизни — там, где можно комбинировать автомобиль и железную дорогу или МЦД, а рядом есть город-спутник с социальной инфраструктурой. Участки без нормального подъезда, с перспективой «когда-нибудь построят дорогу», почти всегда становятся проблемой. То же касается коммуникаций: отсутствие газа, воды или канализации может удешевлять объект на старте, но значительно увеличивать расходы в дальнейшем», — подчеркнула Юргенева.

Среди подводных камней, на которых чаще всего теряют деньги, — категория земли и вид разрешенного использования, отсутствие межевания, сервитуты, проблемы с подъездом, а также качество управления поселком.

«Отдельный риск — покупка дома или участка без понимания, кто и как будет обслуживать территорию и за счет каких взносов. Кроме того, многие недооценивают вопрос ликвидности: дом может быть красивым и дорогим, но продать его потом окажется сложно из-за неудачного места», — сказала эксперт.

Сэкономить при покупке можно, если отказаться от «модных» локаций и выбирать хорошие точки в менее раскрученных районах, рассматривать готовые или почти готовые дома, где уже понятны реальные затраты, а также внимательно считать полную стоимость владения.

«При строительстве важно фиксировать смету и этапы работ, не соглашаться на крупные авансы без защиты и не верить обещаниям «построим быстро и дешево». Льготные программы и ипотека могут помочь, но они не отменяют необходимости считать бюджет и понимать, какие обязательства вы на себя берете», — заметила эксперт.

В итоге выгодная покупка загородного жилья в Подмосковье — это не поиск самого дешевого варианта, а выбор места, где можно комфортно жить, не тратя лишние деньги и время, и где объект останется востребованным через годы. Именно такой подход позволяет говорить о реальной выгоде, а не о мнимой экономии, резюмировала Юргенева.

