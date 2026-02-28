Размер шрифта
Трамп рассказал о своей симпатии к Лукашенко

Трамп рассказал о хороших отношениях США и Белоруссии
РИА Новости

Президент США Дональд Трамп положительно высказался о белорусском лидере Александре Лукашенко, заявив о хороших отношениях двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«С Белоруссией у нас очень хорошие отношения, и мне очень нравится их лидер», — сказал Трамп в ходе общения с жуналистами.

Он подчеркнул, что у Вашингтона и Минска хорошие отношения, а уважение взаимно.

В конце января в пресс-службе МИД Белоруссии сообщили, что посол республики в Швейцарии Александр Ганевич поучаствовал в церемонии утверждения Устава «Совета мира», созданного по инициативе президента США. В министерстве также заявили, что Белоруссия в качестве соучредителя совета «готова играть активную роль в формировании новой архитектуры мировой и региональной безопасности на принципах взаимного уважения и безусловного учета национальных интересов стран-участниц данного объединения».

Ранее Лукашенко поздравил народ Эстонии с Днем независимости.

 
