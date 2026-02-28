Размер шрифта
Зеленский пожаловался на состояние ВСУ

Зеленский заявил об усталости и низком боевом духе в ВСУ
Ukrainian Armed Forces/Reuters

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы наблюдаются усталость и низкий боевой дух. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Конечно, они устали, недостаточно ротаций… когда люди устают, боевой дух снижается», — сказал он.

20 февраля начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что российская группировка войск «Юг» наступает на широком фронте в направлении города Славянска Донецкой народной республики (ДНР).

15 февраля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что наиболее упорные бои в настоящее время идут в зоне ответственности российской группировки войск «Центр».

Ранее Путин заявил, что ВСУ отступают по всей линии фронта.

 
