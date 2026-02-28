В Новороссийске произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Уточняется, что эпицентр находился в море на глубине 10 км. Интенсивность подземных толчков составила 2-3 балла.

«Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения Новороссийска работают в штатном режиме, повреждений и пострадавших нет», — указали в оперштабе.

10 февраля мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что подземные толчки были зафиксированы в 30 км от города. Эпицентр землетрясения располагался на глубине свыше 20 км.

За день до этого стало известно, что у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8.

21 февраля в столице Словакии и ее окрестностях произошло землетрясение магнитудой 4,6. Как сообщило издание Dennik N со ссылкой на EMSC, эпицентр природного катаклизма располагался недалеко от населенного пункта Шаморин, очаг — на глубине порядка 10 км. Местные жители в социальных сетях писали, что подземные толчки ощущались в течение нескольких секунд в 13:44 по местному времени (15:44 мск).

Ранее в Анапе во время землетрясения потрескались потолки в домах.