Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Новороссийске произошло землетрясение

В Новороссийске произошло землетрясение магнитудой 3,5
Uwe Anspach/Global Look Press

В Новороссийске произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Уточняется, что эпицентр находился в море на глубине 10 км. Интенсивность подземных толчков составила 2-3 балла.

«Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения Новороссийска работают в штатном режиме, повреждений и пострадавших нет», — указали в оперштабе.

10 февраля мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что подземные толчки были зафиксированы в 30 км от города. Эпицентр землетрясения располагался на глубине свыше 20 км.

За день до этого стало известно, что у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8.

21 февраля в столице Словакии и ее окрестностях произошло землетрясение магнитудой 4,6. Как сообщило издание Dennik N со ссылкой на EMSC, эпицентр природного катаклизма располагался недалеко от населенного пункта Шаморин, очаг — на глубине порядка 10 км. Местные жители в социальных сетях писали, что подземные толчки ощущались в течение нескольких секунд в 13:44 по местному времени (15:44 мск).

Ранее в Анапе во время землетрясения потрескались потолки в домах.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!