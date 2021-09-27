Володин считает, что вмешательство в выборы в России извне будет носить постоянный характер

Спикер Государственной думы седьмого созыва Вячеслав Володин заявил, что попытки вмешательства в российские выборы зарубежными силами будут постоянными. Об этом парламентарий сообщил в эфире «Россия 24».

По его словам, попытки вмешательства будут предприниматься против развития РФ.

«Давайте исходить из того, что вмешательство будет носить постоянный характер. Если мы развиваемся, это все будет сопутствующим фактором, тормозящим развитие нашей страны», — подчеркнул Володин.

Также депутат обратил внимание, что еще до начала голосования за Госдуму VIII созыва появлялись «доклады о непризнании выборов».

«Мы с вами видели двойные стандарты, когда нас осуждали за подходы, которые были выверены и необходимы — те же три дня голосования», — пояснил Володин.

Он напомнил, что в США голосование продолжается 45 дней, в том числе по почте при отсутствии контроля.

Выборы в Госдуму VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября.

По итогам голосования «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, «Новые люди» — 13.

Ранее ЦИК признал состоявшимися выборы в Госдуму.