Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Российский публицист назвала условие для похищения Трампом Кадырова

Публицист Миронова допустила вероятность похищения Трампом Кадырова
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп действительно может похитить главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявила публицист Анастасия Миронова в Telegram-канале.

По ее словам, после того как в СМИ стали появляться призывы к американскому лидера попробовать похитить Кадырова, США могли на самом деле заинтересоваться им. Миронова предположила, что окружение главы Белого дома может сказать, что глава Чечни якобы причастен к террористической деятельности на территории США и Кадырова действительно может ожидать судьба венесуэльского президента Николаса Мадуро.

«Завтра Трампу советники напутают, что Кадыров это тот, кто послал [устроивших взрывы на бостонском марафоне в 2013 году террористов Тамерлана и Джохара] Царнаевых, и все — ищи свищи того Кадырова? <...> Зачем нам еще на Кадырова Трампа наводить?» — написала она.

Журналистка объснила, что Кадыров — «какой-никакой, а наш».

7 января президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал операцию американских военных, захвативших президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Президент Украины призвал Вашингтон высадить десант в Чечне, чтобы захватить Кадырова. Также политик намекнул, что «если так можно поступать с диктаторами», то США якобы знают, какой шаг должен быть следующим. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров предложил Зеленскому самостоятельно похитить его как Мадуро.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27610111_rnd_2",
    "video_id": "record::7709abe7-9244-4a77-92d4-e333c2517c20"
}
 
Теперь вы знаете
Офер есть, а работы нет: почему компании тянут резину после собеседования и что с этим делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+