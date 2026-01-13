Российский публицист назвала условие для похищения Трампом Кадырова

Президент США Дональд Трамп действительно может похитить главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявила публицист Анастасия Миронова в Telegram-канале.

По ее словам, после того как в СМИ стали появляться призывы к американскому лидера попробовать похитить Кадырова, США могли на самом деле заинтересоваться им. Миронова предположила, что окружение главы Белого дома может сказать, что глава Чечни якобы причастен к террористической деятельности на территории США и Кадырова действительно может ожидать судьба венесуэльского президента Николаса Мадуро.

«Завтра Трампу советники напутают, что Кадыров это тот, кто послал [устроивших взрывы на бостонском марафоне в 2013 году террористов Тамерлана и Джохара] Царнаевых, и все — ищи свищи того Кадырова? <...> Зачем нам еще на Кадырова Трампа наводить?» — написала она.

Журналистка объснила, что Кадыров — «какой-никакой, а наш».

7 января президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал операцию американских военных, захвативших президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Президент Украины призвал Вашингтон высадить десант в Чечне, чтобы захватить Кадырова. Также политик намекнул, что «если так можно поступать с диктаторами», то США якобы знают, какой шаг должен быть следующим. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров предложил Зеленскому самостоятельно похитить его как Мадуро.