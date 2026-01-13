Размер шрифта
В России запатентовали новые фонари для российского внедорожника Aurus Komendant

НАМИ запатентовал новые фонари внедорожника Aurus Komendant
ФИПС

НАМИ запатентовал задние фонари нового образца для Aurus Komendant. Изображения деталей появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) 29 декабря 2025 года.

Конфигурация у них прежняя, но графика — новая. О публичном показе внедорожника с обновленными фонарями пока не сообщалось.

Производство внедорожников Aurus Komendant на заводе в Елабуге было торжественно запущено в конце ноября 2022 года. Автомобиль получил девять вариантов цвета кузова и семь видов отделки интерьера. Он оснащен двигателем V8 мощностью 598 л.с. с двойным турбонаддувом.

До этого сообщалось, что специализирующаяся на выпуске бронированных автомобилей фирма «Рида» из Нижнего Новгорода планирует представить удлиненную версию внедорожника Aurus Komendant.

Автомобиль получит новые двери, крышу, задние крылья. Длину внедорожника увеличат на 500 мм. Она составит 5880 мм.

Ранее стало известно, что «Газпром» стал владельцем контрольного пакета акций Aurus.

