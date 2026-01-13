Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Володин призвал лидеров Европы уйти в отставку

Володин: нынешние политические лидеры Европы должны уйти в отставку
Владимир Федоренко/РИА Новости

Нынешние политические лидеры Европы должны уйти в отставку. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Их (европейских стран. — «Газета.Ru») экономика стагнирует, там нет роста. Им надо задуматься, к чему эти действия привели. Те, кто эту политику проводил, должны уйти в отставку», — сказал спикер.

Володин добавил, что европейские лидеры должны уступить дорогу другим силам, которые смогут подойти к мироустройству с более ответственным подходом.

В декабре прошлого года Володин заявил, что в Европе по больше части правят авторитарные режимы, которые используют лозунги о демократии «как ширмы». Европейцы учат других, как им жить, но сами давно уже примером не являются, подчеркнул спикер.

До этого председатель Госдумы с помощью ИИ проанализировал заявления о мире и о войне в разных странах, оказалось, что о мире в основном говорят в Латинской Америке, Китае и Индии, а о войне – в Европе. Володин также отметил, что народы европейских стран хотят мира, в отличие от политических элит государств Европы.

Ранее Володин предсказал покаяние Европы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27610087_rnd_6",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Теперь вы знаете
Офер есть, а работы нет: почему компании тянут резину после собеседования и что с этим делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+