Нынешние политические лидеры Европы должны уйти в отставку. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Их (европейских стран. — «Газета.Ru») экономика стагнирует, там нет роста. Им надо задуматься, к чему эти действия привели. Те, кто эту политику проводил, должны уйти в отставку», — сказал спикер.

Володин добавил, что европейские лидеры должны уступить дорогу другим силам, которые смогут подойти к мироустройству с более ответственным подходом.

В декабре прошлого года Володин заявил, что в Европе по больше части правят авторитарные режимы, которые используют лозунги о демократии «как ширмы». Европейцы учат других, как им жить, но сами давно уже примером не являются, подчеркнул спикер.

До этого председатель Госдумы с помощью ИИ проанализировал заявления о мире и о войне в разных странах, оказалось, что о мире в основном говорят в Латинской Америке, Китае и Индии, а о войне – в Европе. Володин также отметил, что народы европейских стран хотят мира, в отличие от политических элит государств Европы.

Ранее Володин предсказал покаяние Европы.