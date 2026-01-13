Звезда «Папиных дочек» попал в реестр злостных неплательщиков алиментов на «Госуслугах»

Имя звезды сериала «Папины дочки» Михаила Казакова, сыгравшего Илью Полежайкина, появилось в запущенном на «Госуслугах» реестре злостных неплательщиков алиментов. С записью на портале ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно документам, Казаков был внесен в реестр неплательщиков алиментов 8 сентября 2025 года, его долг составляет 216 303,56 рубля.

На алименты подала бывшая супруга Казакова — Елена. Выплаты касались содержания их общего сына и ее дочери, над которой актер признал отцовство, будучи в браке. Решение о взыскании алиментов принимал Заволжский районный суд в Твери в октябре 2023 года.

Недавно суд постановил, что сын Казаковых должен проживать с отцом. После этого актер был освобожден от уплаты алиментов бывшей супруге на содержание их совместного ребенка.

Позже Казаков сообщил, что 3 октября 2025 года подал иск на алименты к своей бывшей супруге.

О том, что реестр алиментщиков стал доступен на «Госуслугах», 13 января сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП). На портале по ФИО и дате рождения можно узнать, есть ли у гражданина долги по алиментам на содержание детей или родителей и на какую сумму, а также в каком регионе ведется исполнительное производство.

В ФССП уточнили, что в реестр включают тех неплательщиков, которые привлекались к административной, уголовной ответственности, а также были объявлены в розыск за неуплату алиментов.

Ранее россиянам рассказали, как вырастут алименты в 2026 году.