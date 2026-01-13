Издательство Popcorn Books закрылось после обвинений в ЛГБТ-пропаганде

Российское издательство Popcorn Books объявило о закрытии после семи лет работы. Информация об этом появилась в Telegram-канале проекта.

Издательство поблагодарило авторов, партнеров и читателей за поддержку.

«Вы — наша опора: человечные, искренние, открытые к разным голосам и опыту. Спасибо, что создавали историю вместе с нами и, даже когда эта история приняла трагичный оборот, не отвернулись от нас. Мы каждый день думаем о тех, с кем работали много лет и очень переживаем за них», — написали представители издательства.

Причин закрытия в Popcorn Books не называют.

«Если хотя бы одна из наших книг останется у вас на полке, в памяти или в сердце, все было не зря», — заключили издатели.

В декабре 2023 года «Эксмо» получило штраф 900 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в произведении «Лето в пионерском галстуке», выпущенном в 2021 году компанией Popcorn Books. В 2023 году «Эксмо» купило 51% акций фирмы.

В 2025 году суд Москвы привлек к административной ответственности писательницу Катерину Сильванову (настоящее имя — Екатерина Дудко (признана в РФ иностранным агентом)) — одну из соавторов «Лета в пионерском галстуке».

