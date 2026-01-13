Геомагнитная активность в первые дни 2026-го превысила средние показатели прошлого года

ИКИ РАН: геомагнитная активность в 2026 году превысила показатели прошлого года

Темпы роста геомагнитной активности в первые дни 2026 года превышают рекордные показатели за последние десятилетия. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

По данным лаборатории, показания превышают средние за прошлый год. Геомагнитные возмущения и магнитные бури наблюдались восемь дней из прошедших 13 дней января 2026 года.

«Глобальные выводы и прогнозы на предстоящий год делать по первым 13 дням некорректно, но, как минимум, заявка на то, что рекорды предыдущего года могут быть побиты в наступающем году, уже сделана», — говорится в сообщении.

12 января астрономы зафиксировали крупную активную зону на Солнце.

По данным ученых, на обратной стороне Солнца в течение последних четырех дней наблюдалась активная область, в которой произошло как минимум две очень сильные вспышки, предположительно относящиеся к высшему X-классу. Специалисты уточнили, что в течение ближайших двух суток эта зона станет видна с Земли, после чего появится возможность детально оценить происходящие там процессы.

Ранее ученый объяснил, как мощный взрыв на Солнце повлияет на Землю.