Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Геомагнитная активность в первые дни 2026-го превысила средние показатели прошлого года

ИКИ РАН: геомагнитная активность в 2026 году превысила показатели прошлого года
star4enko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Темпы роста геомагнитной активности в первые дни 2026 года превышают рекордные показатели за последние десятилетия. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

По данным лаборатории, показания превышают средние за прошлый год. Геомагнитные возмущения и магнитные бури наблюдались восемь дней из прошедших 13 дней января 2026 года.

«Глобальные выводы и прогнозы на предстоящий год делать по первым 13 дням некорректно, но, как минимум, заявка на то, что рекорды предыдущего года могут быть побиты в наступающем году, уже сделана», — говорится в сообщении.

12 января астрономы зафиксировали крупную активную зону на Солнце.

По данным ученых, на обратной стороне Солнца в течение последних четырех дней наблюдалась активная область, в которой произошло как минимум две очень сильные вспышки, предположительно относящиеся к высшему X-классу. Специалисты уточнили, что в течение ближайших двух суток эта зона станет видна с Земли, после чего появится возможность детально оценить происходящие там процессы.

Ранее ученый объяснил, как мощный взрыв на Солнце повлияет на Землю.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27609949_rnd_9",
    "video_id": "record::4dff5850-3f8a-466f-b74d-68d716ab3ba9"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+