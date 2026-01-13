Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Известная писательница рассказала о лечении от рака

Писательница Колин Хувер призналась, что лечится от рака
Gbrci/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Автор книги «Все закончится на нас» Колин Гувер призналась, что лечится от рака. О состоянии своего здоровья известная писательница рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам 46-летней Гувер, у нее остался один день облучения в рамках ее лечения.

«Онкологи были великолепны. Надеюсь, они вам никогда не понадобятся, но я настоятельно рекомендую их», — призналась она.

В последние месяцы Гувер рассказывала о своих проблемах со здоровьем в социальных сетях, но не сообщала, какой тип рака у нее был диагностирован.

Также автор рассказала, что проконсультировалась с генетиком, чтобы узнать больше о своем диагнозе. Специалист подтвердил, что ее рак не был вызван наследственностью, ВПЧ или избытком гормонов.

«Скорее всего, все дело в окружающей среде и образе жизни, а именно недостатке физических упражнений, неправильном питании и стрессах. Я благодарна за жизнь, но я ненавижу овощи. Ненавижу, когда мне приходится вставать с дивана. Ненавижу потеть. Ненавижу, когда наука права», — написала она.

В 2025 году Колин Гувер перенесла операцию.

Накануне дочь Хворостовского рассказала об операции на сердце.

Ранее сообщалось о 81-летней бабушке, которая ведет стримы по Minecraft, чтобы оплатить лечение внука от рака.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27610201_rnd_6",
    "video_id": "record::8e2ffc6a-ea91-45ce-97cc-8a6c43d23dbd"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+