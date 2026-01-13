Известная писательница рассказала о лечении от рака

Автор книги «Все закончится на нас» Колин Гувер призналась, что лечится от рака. О состоянии своего здоровья известная писательница рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам 46-летней Гувер, у нее остался один день облучения в рамках ее лечения.

«Онкологи были великолепны. Надеюсь, они вам никогда не понадобятся, но я настоятельно рекомендую их», — призналась она.

В последние месяцы Гувер рассказывала о своих проблемах со здоровьем в социальных сетях, но не сообщала, какой тип рака у нее был диагностирован.

Также автор рассказала, что проконсультировалась с генетиком, чтобы узнать больше о своем диагнозе. Специалист подтвердил, что ее рак не был вызван наследственностью, ВПЧ или избытком гормонов.

«Скорее всего, все дело в окружающей среде и образе жизни, а именно недостатке физических упражнений, неправильном питании и стрессах. Я благодарна за жизнь, но я ненавижу овощи. Ненавижу, когда мне приходится вставать с дивана. Ненавижу потеть. Ненавижу, когда наука права», — написала она.

В 2025 году Колин Гувер перенесла операцию.

