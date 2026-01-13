Конгрессмены призвали Трампа сосредоточиться на ценах в США

Конгрессмены-республиканцы после операции Соединенных Штатов в Венесуэле, а также на фоне недавних заявлений главы Белого дома Дональда Трампа касательно Гренландии, Ирана и Латинской Америки, указали американской администрации на то, что доступные цены в стране, а не военные вмешательства, являются главным приоритетом для избирателей. Об этом сообщает журнал Atlantic.

«Законодатели-республиканцы сообщили, что доступные цены, а не политика военного интервенционизма, остается главным приоритетом для их избирателей, избирателей мало волнует, что происходит в таких странах, как Венесуэла и Иран, они могут найти Гренландию на карте только потому, что она изображена непропорционально большой», — отмечается в публикации.

Накануне Белый дом опубликовал в социальной сети X фотографию президента США Дональда Трампа на фоне карты Гренландии.

8 января американский государственный секретарь Марко Рубио анонсировал свою встречу с представителями Дании для обсуждения различных вопросов, включая возможную покупку Гренландии. Ожидается, что переговоры состоятся на этой неделе.

Ранее Трамп заявил, что США «так или иначе» получат Гренландию.