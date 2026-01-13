Путин и глава Ярославской области Евраев провели встречу в Кремле

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Евраев рассказал российскому лидеру о динамике развития вверенного ему региона. По его словам, в настоящее время Ярославская область занимает третье место среди субъектов Центрального федерального округа по индексу физического объема инвестиций.

«В регионе реализуется 425 млрд рублей инвестиций, создано 27 тыс. новых рабочих мест», — отметил губернатор.

Он заявил, что за последние четыре года бюджет Ярославской области увеличился на 50% до 145 млрд рублей. Власти проиндексировали меры социальной поддержки и заработные платы бюджетников на 30% и 48% соответственно.

Как сказал Евраев, турпоток в регион вырос до 12,5 млн человек. В настоящее время на территории субъекта возводится новый международный аэропорт — его строительство осуществляется в основном за счет частных инвестиций.

«В регионе 81% нового транспорта, отремонтировано 2 100 км дорог», — добавил глава Ярославской области.

Также Путин обсудил с губернатором ремонт объектов здравоохранения, поддержку участников боевых действий на Украине и членов их семей. В пресс-службе Кремля обратили внимание, что участниками программы «Герои Ярославля» стали 300 человек.

Ранее город в Ярославской области включили в туристический маршрут «Золотое кольцо России».