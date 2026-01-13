Размер шрифта
Лишившегося части ноги ветерана СВО дважды не пустили в российский бар

В Кузбассе лишившегося части ноги ветерана СВО не пустили в бар из-за одежды
В Кузбассе ветерана специальной военной операции (СВО), лишившегося части ноги, не пустили в бар из-за одежды. Об этом сообщило издание «Кузбасс онлайн».

По словам знакомой ветерана, инцидент произошло в баре Междуреченска. Сотрудники заведения сослались на то, что внешний вид мужчины, который был в спортивных брюках, не соответствовал дресс-коду. После этого ветеран СВО съездил домой и переоделся, однако его все равно не пустили в бар. Знакомая бойца написала в сети мэру города Павлу Камбалину и пожаловалась на поведение сотрудников бара.

В самом заведении во время беседы с журналистами пояснили, что в первый раз ветерану отказали в посещении из-за одежды. Причем собеседник издания подчеркнул, что об этом бойцу было сказано в уважительной форме. Повторный отказ он объяснил хамским поведением компании, которая сопровождала бойца. Ветерану сказали, что он может посещать бар, но только при соблюдении установленных правил.

Мэр Междуреченска пообещал разобраться в ситуации. До выяснения всех обстоятельств он попросил жителей остановить «публичную перепалку» и закончить «народный самосуд».

Ранее бойца СВО не пустили в подмосковный бар из-за «запрещенной в ЕС символики».

