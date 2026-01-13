Правительство продлило на год особый порядок продажи зарубежных лекарств

Правительство России продлило на два года действие особого порядка продажи зарубежных лекарств. Об этом сообщает пресс-служба кабмина в Telegram-канале.
Этот порядок будет действовать до 31 декабря 2027 года.
В правительстве пояснили, что особым порядком предусматривается, что зарегистрированные зарубежные лекарства можно выставлять на продажу в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке.
Это решение, подчеркнули в правительстве, позволит избежать перебоев с поставками лекарств в аптеки, поликлиники и больницы.
В последний раз правительство продлило этот порядок в декабре прошлого года.
28 декабря правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому в законодательстве предполагается закрепить понятие «стратегически значимые лекарственные средства» и наделить кабмин полномочиями по утверждению их перечня.
