Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Правительство продлило на год особый порядок продажи зарубежных лекарств

Кабмин: до конца 2027 года продлен порядок продажи в РФ зарубежных лекарств
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Правительство России продлило на два года действие особого порядка продажи зарубежных лекарств. Об этом сообщает пресс-служба кабмина в Telegram-канале.

Этот порядок будет действовать до 31 декабря 2027 года.

В правительстве пояснили, что особым порядком предусматривается, что зарегистрированные зарубежные лекарства можно выставлять на продажу в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке.

Это решение, подчеркнули в правительстве, позволит избежать перебоев с поставками лекарств в аптеки, поликлиники и больницы.

В последний раз правительство продлило этот порядок в декабре прошлого года.

28 декабря правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому в законодательстве предполагается закрепить понятие «стратегически значимые лекарственные средства» и наделить кабмин полномочиями по утверждению их перечня.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на оземпик.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27609835_rnd_7",
    "video_id": "record::fb34cce0-f836-4994-bec4-6fc91e689084"
}
 
Теперь вы знаете
Офер есть, а работы нет: почему компании тянут резину после собеседования и что с этим делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+