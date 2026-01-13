NYP: в США медведь 37 дней прожил в подвале жилого дома и ушел жить к соседу

В США медведь, проживший в подвале жилого дома 37 дней, ушел жить к соседу, пишет New York Post.

Жизнь Кена Джонсона была нарушена медведем, который забрался в подполье его дома сразу после Дня благодарения в ноябре 2025 года. По словам мужчины, зверь не давал ему спать по ночам, испортил рождественские праздники и нанес серьезный ущерб дому.

Медведь покинул дом лишь в прошлый четверг после вмешательства команды под названием Bear League — группы специалистов из района Лейк-Тахо, которые используют нестандартную тактику отпугивания. Они стреляли по животному пейнтбольными шарами, наполненными растительным маслом — метод, который группа применяет регулярно.

Джонсон считает, что медведь, появившийся под другим домом, — это тот же самый зверь. По его словам, он видел, как медведь убегал именно в том направлении, где находится новый дом. Это здание расположено у подножия предгорий Альтадены и граничит с Национальным лесом Анджелес.

Эксперты отмечают, что медведи часто спускаются в этот район в поисках пищи и укрытий, таких как подполья домов. Представитель ведомства Корт Копплинг заявил, что это место давно известно как популярная зона активности медведей.

Во время одной из попыток поймать медведя Джонсона с помощью металлической ловушки, приманенной сардинами и арахисовым маслом, в нее попался совсем другой медведь, также бродивший по району.

