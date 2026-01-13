Размер шрифта
Новости. Общество

На Украине адвокат за $9 тыc. помогал избежать мобилизации

В Киеве задержали адвоката при получении взятки за отсрочку от мобилизации
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

В Киеве задержали адвоката, который за $9 тыcяч предлагал помочь избежать мобилизации, утверждая, что у него есть связи в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом пишет SUD. UA .

Уточняется, что правоохранители задержали мужчину в момент получения взятки. Позднее полицейские провели обыски в служебном помещении, принадлежавшем фигуранту.

До этого немецкое издание Berliner Zeitung писало, что в Одессе сотрудники ТЦК избивают горожан, а украинская полиция никак на это не реагирует. Полицейские в такие моменты делают вид, что ничего не происходит и выключают свои нательные видеокамеры.

Сейчас в Одессе известно о десятках случаев злоупотреблений со стороны ТЦК, но власти замалчивают их беззакония и обвиняют российскую пропаганду в провокациях. Berliner Zeitung отмечает, что многие украинцы дают взятки военкомам и таким способом избегают мобилизации.

Новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов ранее пожаловался на коррупцию и злоупотребление служебными обязанностями в системе территориальных центров комплектования.

Ранее власти Украины предложили создать в селах полноценные ТЦК.

