Британия задействует армейские грузовики для доставки топлива на заправки

Власти Великобритании рассматривают возможность задействовать армейские грузовики для доставки топлива на заправочные станции, пишет Lincolnshirelive.

Топливный кризис вызван нехваткой водителей бензовозов из-за покинувших страну мигрантов и закрытых автошкол. Как сообщается, британский премьер-министр Борис Джонсон в качестве одной из мер по ликвидации дефицита бензина рассматривает возможность привлечения армии. Другая мера — приостановка действия закона о конкуренции, о которой было объявлено накануне.

При этом министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Кваси Квартенг заявил, что в хранилищах топлива достаточно, вся проблема в том, что некому доставить его до АЗС.

Паническая скупка бензина началась в Великобритании после того, как некоторые заправки закрылись или ограничили продажу из-за нехватки водителей бензовозов после Brexit.

До этого нефтяная компания BP предупредила британские власти, что может начать сокращать поставки бензина и солярки на 1,2 тыс. своих АЗС в связи с нехваткой водителей бензовозов.