В Госдуму внесен проект о равных 5-летних сроках полномочий глав и депутатов регионов

В Государственную думу внесен законопроект, который вводит равные пятилетние сроки для исполнения полномочий глав и депутатов регионов России. Об этом сообщил один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА «Новости».

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», внесенный в нижнюю палату парламента Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений российской Конституции о единой системе публичной власти и на улучшение организации публичной власти в регионах страны.

24 сентября Центральная избирательная комиссия России утвердила итоги выборов в Госдуму, признав их состоявшимися. Избирательный барьер (5%) преодолели пять партий — «Единая Россия» (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%). Теперь стало известно, как распределятся мандаты с учетом итогов голосования в 225 одномандатных округах, в 198 из которых победу одержали представители ЕР.