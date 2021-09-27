В бундестаге после выборов вырастет число депутатов

Количество депутатов бундестага после выборов вырастет с 709 до 735, сообщает ЦИК Германии.

Победившая Социал-демократическая партия Германии получит 206 мест, следующий за ней блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — 196. Партию «Зеленых» представят 118 депутатов, «Свободных демократов» — 92, «Альтернативу для Германии» — 83.

Не прошедшие пятипроцентный барьер «Левые» будут представлены 39 депутатами. По данным РИА «Новости», партия получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства она получают фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.

На прошедших выборах за Социал-демократическую партию Германии проголосовали 25,7% избирателей, за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — 24,1%, что является самым низким результатом за всю их историю. Далее следуют партия «Зеленые» с 14,8% голосов, Свободная демократическая партия с 11,5% и «Альтернатива для Германии» с 10,3%.

Согласно заявлению кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца, он собирается договориться о новой правящей коалиции до Рождества. По его словам, после того, как правительство будет сформировано, Берлин будет развивать сотрудничество с НАТО и Евросоюзом.