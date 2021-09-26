Посол России заявил о готовности Москвы работать с любым избранным правительством ФРГ

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия готова работать с любым правительством, которое будет сформировано по итогам прошедших в воскресенье выборов в бундестаг, вне зависимости от его партийной конфигурации, передает ТАСС.

По его словам, российская сторона «с уважением относится к волеизъявлению немецкого народа и далека от попыток высказывать собственные политические предпочтения и тем более вмешиваться в ход предвыборной кампании» в Германии.

Дипломат отметил, что Москва всегда выступала и выступает за развитие сотрудничества с Берлином «на основе взаимного уважения, прагматизма, поиска баланса интересов». Как указал он, РФ надеется, что новое руководство ФРГ будет учитывать стремление подавляющего большинства немцев и россиян «жить в мире и согласии, постарается сохранить накопленный за долгие годы позитивный потенциал двусторонних отношений, межчеловеческих контактов».

Ранее появились первые прогнозы по распределению мест в бундестаге.

Первый вариант назвали «большой коалицией», в него входят СДПГ и ХДС/ХСС. Второй вариант — «светофор» — предполагает коалицию СДПГ, «Свободной демократической партии» и «Союза 90/Зеленые», а третий — «ямайка» — коалицию ХДС/ХСС, «Свободной демократической партии» и «Союза 90/Зеленые».