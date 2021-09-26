В посольстве России отреагировали на ситуацию на севере Косово

Посольство России заявило, что руководство Сербии в новом обострении на севере Косово ведет себя ответственно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипмиссию РФ.

Министр обороны Сербии Небойша Стефанович, вместе с российским послом Александром Боцан-Харченко и военным атташе генерал-майором Александром Зинченко, посетили линию разграничения между Сербией и Косово.

«В ходе поездки отмечено, что сербская сторона ведет себя предельно ответственно и сдержанно, последовательно реализует комплекс мер, утвержденных Советом национальной безопасности страны под председательством президента Александра Вучича», — сказано в сообщении диппредставительства.

В посольстве также указали, что снова было констатировано, что единственным путем к разрядке созданной Приштиной напряженности является отмена всех односторонних действий, которая она предприняла, а также возвращение к докризисному статус-кво.

Российские дипломаты также отметили, что российская сторона признательна руководству Минобороны Сербии за открытый и доверительный диалог, который она хочет поддерживать его и в дальнейшем.

«Россия как постоянный член СБ ООН продолжит уделять должное внимание вопросам косовского урегулирования», — заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что на границе Сербии и Косово произошло обострение. Косовский спецназ занял переходы на административной линии с Центральной Сербией, что вызвало возмущение жителей Сербии, которые устроили протесты около границы.