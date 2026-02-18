Размер шрифта
СМИ узнали о планах США по совместному стротительству с РФ ядерного дата-центра

The Economist: США хотят построить с РФ ядерный дата-центр и туннель на Аляску
AP

США обсуждает с Россией создание совместного дата-центра на атомной энергии и туннеля, который будет пролегать под Беринговым проливом. Об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на американского трейдера.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа обсуждает приобретение долей в российских энергетических активах, а также потенциальные сделки по редкоземельным металлам, нефти и газу в Арктике.

Кроме того, собеседник журнала заявил о заинтересованности американских бизнесменов в торговле с Россией пшеницей.

«Россия — крупнейший в мире экспортер пшеницы. <...> Мы хотели бы принять участие», — сказал он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают вопросы торгово-экономического взаимодействия.

Представитель Кремля отметил, что до достижения урегулирования конфликта на Украине вряд ли можно говорить о чем-то конкретном. По его словам, если стороны продвинутся по пути мирного урегулирования, то американо-российское сотрудничество может перейти в прикладную плоскость.

Ранее в Госдуме прокомментировали «план Дмитриева» по связям с США.
 
