Глава МИД Украины прокомментировал санкции против Лукашенко

Глава МИД Украины Сибига: Белоруссия относится к Европе, а не к русскому миру

Санкции Украины против президента Белоруссии Александра Лукашенко являются «адекватной реакцией» на угрозы безопасности для Киева и остальной Европы. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства республики Андрей Сибига.

Сибига заявил, что Белоруссия поддерживает Россию в конфликте с Украиной и помогает «ресурсами, компонентами, материалами, обходом санкций и даже системой ретрансляционных станций для управления ударными дронами».

Глава МИД Украины призвал союзников на Западе обеспечить на Лукашенко «адекватное давление» в том числе за «угнетение белорусского народа».

«Мы верим в европейское будущее белорусского народа после того, как он освободится от гнета Лукашенко. В будущем мы будем готовы принять демократическую Беларусь в формате Люблинского треугольника вместе с Польшей и Литвой. Беларусь относится к Европе, а не к русскому миру», — заявил Сибига.

О введении санкций против Лукашенко Владимир Зеленский объявил 18 февраля в своем Telegram-канале. Украинский лидер уточнил, что ограничительные меры связаны с тем, что Минск сотрудничает с Москвой.

В частности, по его словам, Белоруссия разрешила России разместить на своей территории ракетный комплекс «Орешник» и ретрансляторы для управления ударными дронами, что увеличило возможности Вооруженных сил РФ наносить удары по северным областям Украины. Кроме того, Зеленский заявил, что более трех тысяч белорусских предприятий якобы поставляют технику, оборудование и компоненты для российской армии.

