Швыдкой рассказал, какая часть европейской культуры невозможна без россиян

Швыдкой: в программах Берлинской оперы и Штутгартского балета много русских имен
Virginia Mayo/AP

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой рассказал, какая часть европейской культуры невозможна без россиян. Его цитирует ТАСС.

Он считает, что без русских артистов европейская культурная жизнь невозможна, однако есть ее сегменты, где россияне особенно необходимы.

«Когда речь идет, например, об исполнении русских опер, потому что за последние, скажем, лет 50 сложилась традиция исполнения опер на тех языках, на которых они были написаны», — говорит Швыдкой.

Спецпредставитель президента сказал, что в программах Берлинской оперы или Штутгартского балета по-прежнему можно увидеть много русских имен. При этом, подчеркнул Швыдкой, такие артисты не выступали против России и не покидали ее.

Накануне Швыдкой высказался против строгого дресс-кода в театрах. Он сказал, что и сегодня в Баварской опере можно увидеть публику в вечерних костюмах, однако жесткие запреты вводить не стоит, поскольку у молодежи может не быть возможности приобрести соответствующую одежду.

Ранее Песков заявил, что Россия «не должна вариться в себе».
 
