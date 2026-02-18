В Турции сообщили, что не получали запросов о проведении переговоров по Украине

РИА: Турцию не просили провести четвертый раунд переговоров РФ, США и Украины

Анкара не получала запросов об организации и проведении нового раунда переговоров Москвы, Вашингтона и Киева по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

Журналисты поинтересовались, могут ли следующие консультации в рамках трехсторонних переговоров пройти в Турции.

«Пока таких запросов не было», — сказал источник агентства.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женеве прошел третий раунд переговоров в формате РФ — Соединенные Штаты — Украина. Глава российской делегации Владимир Мединский примерно в 13:00 мск сообщил о завершении консультаций. Состоявшаяся во второй день встреча продлилась около двух часов. По словам Мединского, беседа была «тяжелой, но деловой». Как написали журналисты РИА Новости со ссылкой на источники, участники не подписывали никаких документов.

Первый и второй раунды трехсторонних переговоров состоялись в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Тогда делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков.

Ранее в США раскрыли реакцию Украины на присоединение Мединского к переговорам.