Общество

В ростовском зоопарке слонов накормят чучелом Зимы

РИА Новости: овощное чучело Зимы отдадут на съедение слонам в зоопарке Ростова
laurenfinchy/Shutterstock/FOTODOM

Пресс-секретарь зоопарка Ростова-на-Дону Елена Богатырева рассказал РИА Новости, что овощное чучело Зимы отдадут на съедение слонам, проживающим в зоопарке.

По словам Богатыревой, в зоопарке началась широкая Масленичная неделя, основные мероприятия запланированы на воскресенье, однако чучело Зимы сжигать не будут.

«Поскольку все уже устали от зимы и ждут весну, «Масленицу» у нас съедят слоны», --поделилась она.

Пресс-секретарь уточнила, что полутораметровое чучело будет состоять из продуктов, которые едят слоны — капусты, лаваша и кабачков. Его установят в слоновнике, где живут самец Юма и две самки — Синта и Ситара.

Все желающие смогут приготовить для слонов «блины» во время тематического кулинарного мастер-класса.

18 февраля «Газета.Ru» писала, что во время масленичной недели россиияне предпочитают домашние блины со сметаной.

Это показало исследование социальной сети Одноклассники. На вопрос о частоте употребления блинов 57% респондентов сообщили, что едят их несколько раз в год, 26% — несколько раз в месяц, а 7% считают блины исключительно праздничным блюдом. При этом большинство опрошенных (71%) выбирает домашние блины и лишь 1% заявил о выборе только готовых вариантов, 58% респондентов подчеркнули, что принципиально не покупают блины и готовят их самостоятельно.

Ранее россиянам напомнили о настоящем смысле Масленицы.
 
