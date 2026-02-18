Размер шрифта
Премьер Словакии пригрозил Зеленскому остановкой поставок электроэнергии

Фицо пригрозил остановить поставки электроэнергии на Украину
Darko Vojinovic/AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что страна может прекратить поставки электроэнергии в республику. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Это связано с прекращением поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба». На этой неделе Словакия и Венгрия попросили у Хорватии наладить транзит нефти из РФ после блокировки Украиной поставок странам российского сырья по «Дружбе». Киев обвинил Будапешт в замалчивании атак ВС РФ на трубопровод.

«Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что это ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставок электроэнергии», — цитирует Фицо агентство.

18 февраля пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен сообщила журналистам в Брюсселе, что комиссия обсуждает с Украиной сроки ремонта нефтепровода. ЕК готова созвать экстренную группу с участием заинтересованных сторон, чтобы обсудить альтернативные пути поставки нефти, добавила она.

Ранее Сийярто обвинил Зеленского в прекращении поставок нефти по «Дружбе».
 
