Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

Теннисистка Андреева сыграет с американкой в четвертьфинале турнира в Дубае
Andrew Couldridge/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В 1/8 финала турнира российская спортсменка играла с представительницей Румынии Жаклин Кристиан. Встреча, которая длилась 1 час 42 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:3.

Андреева сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Кристиан ни одного эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

За выход в полуфинал россиянка сразится с американской теннисисткой Амандой Анисимовой. Андреева — действующая чемпионка турнира в Дубае.

18-летняя Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева расплакалась после поражения на турнире в Дохе.
 
